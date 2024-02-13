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دوري الأبطال.. مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على كوبنهاغن الدنماركي

الرياضة

دوري الأبطال.. مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على كوبنهاغن الدنماركي
@FCKobenhavn
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يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نادي كوبنهاغن الدنماركي مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدور السادس عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإسباني، خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، صفارة بداية هذه المباراة بين مانشستر سيتي ومضيفه كوبنهاغن، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "باركن ستاديون - Parken Stadion" بالعاصمة كوبنهاغن.

وسيبدأ الدنماركي ياكوب نيستروب (35 عاما) المدير الفني لفريق كوبنهاغن، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الإنجليزي:

بينما اختار الإسباني بيب غوارديولا (53 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الدنماركي:

31- إيدرسون

2- كايل وولكر

5- جونز ستونز

3- روبين دياز

6- ناثان آكي

16- رودريغو

20- برناردو سيلفا

17- كيفن دي بروين

47- فيل فودين

10- جاك غريليش

9- إيرلينغ هالاند.

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يذكر أن لقاء الإياب بين فريقي مانشستر سيتي حامل اللقب، وكوبنهاغن سيقام، يوم الأربعاء 6 مارس 2024، على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر.

المصدر: RT 

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