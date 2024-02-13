نجل أنشيلوتي يحرج والده بسبب اللاعب التركي غولر

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها، كواليس جديدة لمنع التركي أردا غولر، لاعب ريال مدريد، من تسديد ركلة جزاء أمام ضيفه جيرونا، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشارك غولر كبديل في مباراة ريال مدريد أمام ضيفه جيرونا (4-0) التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري "لا ليغا"، وحصل على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وطالب اللاعب التركي الشاب بتنفيذ ركلة الجزاء، لكن المهاجم الإسباني خوسيلو تمسك بتنفيذها، وأخفق في ترجمتها إلى الهدف الخامس.

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ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإنه أثناء توسط الفرنسي تشواميني لدى خوسيلو كي يسمح لغولر بتنفيذ ركلة الجزاء، كان أنشيلوتي يحسم الأمر خارج الخطوط.

وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوتي نهض من مقاعد البدلاء ليخبر كارفاخال أن غولر، هو من يجب أن يسدد الركلة.

لكن على الفور ذهب ديفيد، نجل أنشيلوتي ومساعده، إلى والده من الخلف، وقال له إن خوسيلو يجب ينبري لها، لأنه ينفذ ركلات جزاء بشكل أفضل.

وهنا قرر المدرب الإيطالي التراجع عن توجيه تعليمات بشأن منح الكرة إلى غولر، وظل الوضع في الملعب كما هو مخطط له، خاصة وأن ديفيد هو المسؤول عن البيانات في الفريق.

المصدر: وسائل إعلام