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مباريات دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر إلى النهائي

الرياضة

مباريات دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر إلى النهائي
AFP
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تعود منافسات دوري أبطال أوروبا للانطلاق من جديد اليوم الثلاثاء، حيث تقام مباراتان ضمن دور الستة عشر من المسابقة الأوروبية للموسم الجاري 2023-2024.

ويحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا على فريق كوبنهاغن الدنماركي الليلة عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة، على ملعب "باركن" معقل الفريق الدنماركي.

فيما يواجه ريال مدريد الإسباني نظيره لايبزيغ الألماني الليلة بنفس التوقيت على ملعب "ريد بول أرينا".

ومن المقرر أن تقام مواجهات الذهاب فى دور الستة عشر لدوري الأبطال أيام 13 أو 14، 20 أو 21 فبراير الجاري، فيما تقام مباريات الإياب أحد أيام 5 أو 6، 12 أو 13 مارس المقبل.

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مواعيد دوري أبطال أوروبا 2024:

دور الستة عشر: الذهاب: 13/14/20/21 فبراير - الإياب: 5/6/12/13 مارس

ربع النهائي: 9/10 و16/17 أبريل

نصف النهائي: 30 أبريل/ 1 مايو و7/8 مايو

النهائي: 1 يونيو

يذكر أن فريق مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا للنسخة الماضية، بعد الفوز على إنتر ميلان 1-0 في المباراة النهائية.

المصدر: RT

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