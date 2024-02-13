بوفون يهين باريس بتصريح عن "اللقب المستحيل"

تحدث جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس السابق، عن تجربته في نادي باريس سان جيرمان التي لم تدم أكثر من موسم، مؤكدا أن انتقاله إلى حديقة الأمراء كان أشبه بالذهاب إلى المريخ.

وقال بوفون في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "كنت قادما من يوفنتوس، الذي كان لديه بالفعل لاعبون أقوياء، لكن عندما وصلت إلى باريس سان جيرمان، قلت لنفسي (ماما ميا). إذا أخذنا كل هؤلاء اللاعبين إلى تورينو، سنفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات على التوالي، لكن كما هو الحال في كل شيء، هناك إيجابيات وسلبيات".

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وأضاف: "كان هناك نجوم مذهلون بحجم مبابي، فيراتي، نيمار، تياغو سيلفا وماركينيوس، لكنني تساءلت كيف لم يتمكنوا من الفوز بدوري أبطال أوروبا، لأنه بدا مستحيلا".

وتابع بوفون: "بعد ذلك تفهمت الأمور كيف تسير خصوصا مع اللاعبين الكبار، يمكن أن يصبح الأمر معقدا، حتى لو كانت هناك بيئة لطيفة في غرفة تبديل الملابس في ذلك الموسم".

وكانت بطولة دوري أبطال أوروبا، عصية على الحارس الإيطالي المخضرم، حيث فاز بها يوفنتوس مرتين الأولى عام 1985 والثانية في 1996، ثم أخفق في استعادة اللقب رغم بلوغه النهائي 4 مرات عقب تتويجه الأخير، 3 منها في حضور بوفون.

يذكر أن بوفون علق قفازاته في نهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة طويلة امتدت لـ29 عاما، توج خلالها بالدوري الإيطالي 10 مرات وفاز بكأس العالم 2006 مع منتخب بلاده.

المصدر: "وسائل إعلام"





