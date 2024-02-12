"رمي أطباق".. رئيس برشلونة يستشيط غضبا بعد كبوة غرناطة

قام رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، بتصرف متهور عقب سقوط الفريق الكتالوني في فخ التعادل أمام ضيفه غرناطة (3-3) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، ضمن الجولة 24 للدوري.

وبحسب "راديو كتالونيا"، فإن لابورتا كان غاضبا بعد المباراة ضد غرناطة، حيث لم يتوقع ظهور الفريق بهذا الشكل المخيب، خاصة أن احتمالية خسارته كانت واردة، لولا التعادل في الدقائق الأخيرة.

وشوهد لابورتا وهو يصرخ ويرمي أطباق المعجنات من المقصورة الرئاسية لملعب برشلونة المؤقت " لويس كومبانيس الأولمبي".

ويواجه خوان لابورتا تحديات كبيرة، وعليه اتخاذ قرارات صعبة في نهاية الموسم، بسبب المستوى المتذبذب والنتائج المخيبة للفريق، ونية تشافي هيرنانديز الرحيل عن تدريب الفريق في نهاية الموسم.

وسافر لابورتا، بحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، مؤخرا إلى جزيرة مايوركا ليطلب من ماتيو أليماني المدير الرياضي السابق للنادي، العودة إلى برشلونة.

ورغم طلب لابورتا، فإن ماتيو رفض طلب برشلونة، حيث أن لديه خططا أخرى في الاعتبار.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

بينما يواجه نادي غرناطة شبح الهبوط، حيث يشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

المصدر: وسائل إعلام