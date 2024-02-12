مفاوضات سريعة لعودة نيمار من الهلال إلى فريق الطفولة

أكد رئيس نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم، مارسيلو تيكسيرا، رغبته في التعاقد مع نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي الهلال السعودي، ليرتدي القميص الأبيض والأسود مجددا.

ويرتبط نيمار (32 عاما) بعقد مع الهلال لمدة موسمين، حتى عام 2025، وهناك خيار التمديد لعام إضافي، ولكن يبدو أن الطرفين في طريقهما للانفصال بعد نهاية العقد، حسبما ذكر تقرير ديلي ميل البريطانية.

ومن المتوقع أن يفي النجم البرازيلي بوعد العودة إلى فريق طفولته قبل تعليق حذائه.

وقال تيكسيرا أنه بالفعل بدأ التفاوض مع مواطنه البرازيلي نيمار، لإقناعه بالعودة إلى سانتوس في المرحلة المقبلة، ويؤكد أن المحادثات تسير بشكل جيد بينهما.

وأضاف تيكسيرا في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل: المحادثة مع نيمار كانت سريعة جدا، لكن لها تأثير جيد.

وتابع: لكي يعود ويلعب هنا، عليه أن يتعافى أولا بشكل جيد من الإصابة، وسيواصل تجربته في المملكة العربية السعودية ثم يعود إلى هنا".

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وذكرت تقارير سابقة أن نادي سانتوس يخطط لإعادة نيمار إلى صفوفه مرة أخرى، بعد تعافيه من إصابة الركبة التي تبعده عن الملاعب وانتهاء تجربته الاحترافية الحالية في الدوري السعودي.

انضم نيمار إلى صفوف نادي الهلال خلال الصيف الماضي، قادما من فريق باريس سان جيرمان، بموجب عقد لمدة عامين، وشارك في 5 مباريات فقط بقميص الفريق السعودي قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال تواجده مع منتخب البرازيل.

بدأت مسيرة نيمار في فريق سانتوس عام 2009 عندما كان عمره 17 عاما فقط، وسرعان ما حجز مكانه في تشكيلة الفريق ثم انتقل إلى برشلونة في 2013، ومنه إلى باريس سان جيرمان عام 2017، في إلى صفقة بلغت 222 مليون يورو.

المصدر: وسائل إعلام