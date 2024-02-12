تقرير.. علاقة مبابي مع باريس سان جيرمان تصل للنهاية

أفاد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الاثنين، بأن علاقة الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان لكرة القدم، وصلت إلى النهاية.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويمكنه التوقيع لأي ناد الآن، بعد دخوله الفترة الحرة.

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ووفقا لإذاعة "مونت كارلو"، فإن مسلسل كيليان مبابي وباريس انتهى تماما، كما أن طموحات الجمهور في استمرار اللاعب مع سان جيرمان، تبدو عبثية.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى ما يفعله الجمهور بالهتاف إلى مبابي، ومطالبته بالبقاء في حديقة الأمراء، لن يكون كافيا لتغيير موقف اللاعب الذي استقر على أن قصته مع باريس انتهت بالفعل.

وكانت عدة تقارير قد ذكرت أن مبابي لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، كما أن هناك عدم اتفاق في المفاوضات مع ريال مدريد، ولذلك هناك أمل بأن يستمر مع باريس سان جيرمان.

المصدر: وسائل إعلام