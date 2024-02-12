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شاهد.. لحظة هبوط طائرة نيمار في العاصمة السعودية الرياض

الرياضة

شاهد.. لحظة هبوط طائرة نيمار في العاصمة السعودية الرياض
@Alhilal_EN
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عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي الهلال السعودي لكرة القدم، إلى العاصمة الرياض مساء يوم الاثنين، لاستكمال برنامجه التأهيلي تحت إشراف ناديه بعد الإصابة.

ويغيب نيمار عن صفوف الهلال منذ أكتوبر 2023، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام الأوروغواي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وحسب تقارير صحفية، فإن نيمار لن يشارك مع الهلال قبل الموسم المقبل.

وخضع نيمار لعملية الرباط الصليبي في البرازيل، ونفذ برنامجه التأهيلي هناك، بناء على طلب منه.

ونشر الحساب الرسمي للهلال على منصة "إكس"، مقطع فيديو للحظة هبوط طائرة نيمار في مطار الرياض، إضافة إلى نشر صور له، وعلق "التاريخي نيمار في الرياض".

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وكان النجم البرازيلي أثار الجدل بين جماهير الهلال على منصة التواصل "إكس" بعدما حضر مباراة لفريقه السابق سانتوس في الدوري البرازيلي، وقبل قميص الفريق.

وشارك نيمار (32 عاما) في 5 مباريات فقط بقميص الهلال في كل البطولات، منذ انضمامه للفريق السعودي بموجب عقد يمتد حتى صيف 2025، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: وكالات

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