برشلونة يتعثر في عقر داره أمام غرناطة

سقط نادي برشلونة في فخ التعادل 3-3 أمام ضيفه غرناطة يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتقدم لامين جمال بالهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 15، وأدرك ريكارد سانشيز التعادل للضيوف في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني، تقدم غرناطة هذه المرة في النتيجة عبر فاكوندو بيليستري في الدقيقة 60، لكن روبرت ليفاندوفسكي سجل هدف التعادل سريعا لبرشلونة بعد ثلاث دقائق فقط، قبل أن يسجل إغناسي ميكويل هدف التقدم مجددا للضيوف في الدقيقة 66.

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وفرض لامين جمال التعادل مجددا بتسجيله هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه، في الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-3.

وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري، بينما رفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

المصدر: RT