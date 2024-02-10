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الدوري الإسباني.. ريال مدريد يكتسح جيرونا ويقطع خطوة هامة نحو اللقب

الرياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يكتسح جيرونا ويقطع خطوة هامة نحو اللقب
AP
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قطع ريال مدريد المتصدر خطوة هامة نحو استعادة اللقب من غريمه برشلونة، باكتساحه ضيفه ووصيفه جيرونا 4-0 يوم السبت في قمة المرحلة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام "هدفين"، ورودريغو في الدقائق 6، 35، 54، 61.

وسبق لريال مدريد أن تغلب على جيرونا، مفاجأة هذا الموسم، 3-0 ذهابا أيضا.

وبهذا الفوز الجديد، عزز ريال مدريد صدارته للدوري بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد جيرونا عند 56 نقطة في الوصافة.

ويلعب برشلونة الثالث (50 نقطة) وحامل اللقب مع ضيفه غرناطة غدا الأحد ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

المصدر: RT

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