أرسنال يكتسح وست هام بسداسية ويشدد الخناق على ليفربول في الدوري الإنجليزي

سحق أرسنال مضيفه وست هام 6-0 يوم الأحد ضمن المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، معززا موقعه في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الثاني ونقطتين عن ليفربول المتصدر.

سداسية أرسنال حملت توقيع ويليام ساليبا، بوكايو ساكا "هدفين"، غابرييل ماجالهاييس، تروسارد، وديكلان رايس في الدقائق 32، 41، 63، 44، 45+2 و65.

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وحقق "المدفعجية" فوزهم الرابع تواليا بعد انتصار مهم على ليفربول تحديدا 3-1 في المرحلة الماضية، وقبله نوتنغهام فوريست (2-1) وكريستال بالاس (5-0).

وهذا الفوز هو الأكبر الذي يحققه أرسنال خارج ملعبه ضمن الدوري منذ عام 1935 (7-1 على أستون فيلا)، وثأر لسقوطه على ملعبه أمام وست هام 0-2 في المرحلة الـ19 في 28 ديسمبر الماضي.

وعزز أرسنال موقعه في المركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة، بفارق الأهداف وراء مانشستر سيتي الثاني الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة ونقطتين عن ليفربول المتصدر، فيما تجمد رصيد وست هام عند 36 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: وكالات