ليفربول يتخطى بيرنلي بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه بيرنلي 3-1 يوم السبت ضمن مباريات المرحلة الـ24 من المسابقة.

وسجل ثلاثية ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا، والكولومبي لويس دياز، والأوروغواني داروين نونيز في الدقائق 31، 52، و79، فيما أحرز الإيرلندي دارا أوشي هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 45.

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ورفع ليفربول رصيده إلى 54 نقطة ليستعيد الصدارة من مانشستر سيتي (52 نقطة) الذي اعتلاها مؤقتا بفوزه على إيفرتون بثنائية دون رد من توقيع نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، علما بأن مان سيتي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

في المقابل، ظل بيرنلي في المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

المصدر: RT