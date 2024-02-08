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المصارع أندرتيكر يثير دهشة رونالدو قبل انطلاق مواجهة النصر والهلال (فيديو)

الرياضة

المصارع أندرتيكر يثير دهشة رونالدو قبل انطلاق مواجهة النصر والهلال (فيديو)
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فاجأ المصارع الأمريكي الشهير أندرتيكر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بظهوره في الملعب قبل انطلاق مواجهة الهلال والنصر ضمن فعاليات كأس "موسم الرياض" يوم الخميس.

وقبل انطلاق المباراة بين الغريمين في ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، تم إطفاء الأنوار، ليدخل فجأة المصارع الأمريكي الأسطوري إلى "المملكة أرينا" على طريقة نزالات المصارعة ليقوم بعدها بالكشف عن مجسم كأس موسم الرياض، وسط صيحات وهتافات الجماهير المتواجدة.

واللافت في الأمر، كان رد فعل رونالدو، مهاجم نادي النصر، الذي ظل يتتبع خطوات المصارع الأمريكي بدهشة كبيرة، مع ابتسامة على وجهه.

جدير بالذكر أن الهلال، يحتاج إلى الفوز من أجل التتويج بلقب كأس "موسم الرياض"، بينما يلعب "العالمي" على احتمالي "الفوز والتعادل".

المصدر: وكالات

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