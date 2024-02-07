موعد موقعة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة

حجز منتخب قطر بطاقة التأهل الثانية إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة على أرضه بفوزه على إيران بنتيجة 3-2 الأربعاء ليضرب موعدا مع الأردن في لقاء مرتقب.

وكان منتخب الأردن أول المتأهلين للنهائي وذلك بعد فوزه في مباراة نصف النهائي الأول أمس الثلاثاء على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد.

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ومن المقرر أن تقام مواجهة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا السبت المقبل على أرضية ملعب "لوسيل".

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، الـ15:00 بتوقيت غرينيتش.

وهذه هي المرة الثالثة التي تكون فيها المباراة النهائية لكأس آسيا عربية بحتة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات و2007 بين العراق والسعودية.

ومن المرتقب أن تبث عدة قنوات عربية وأجنبية مواجهة قطر والأردن ومن بينها شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وقناة الكأس القطرية أيضا، وأبوظبي الرياضية، والرابعة العراقية، وقناة "SSC1 HD" السعودية.

المصدر: RT