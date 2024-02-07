"امسحها بسرعة وإلا فلن تفارق الدكة".. تدوينة ساخرة لصلاح بصورة حسام حسن تشعل مواقع التواصل (صورة)

غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينة سابقة لقائد منتخب مصر محمد صلاح تحمل صورة حسام حسن، وذلك فور تعيين الأخير على رأس الإدارة الفنية لمنتخب "الفراعنة".

وعين حسام حسن مدربا جديدا لمنتخب أمصر أمس الثلاثاء خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي ترك منصبه بعد إقصاء "الفراعنة" من الدور الثمن النهائي لكأس إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

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وبعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين حسام حسن بشكل رسمي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، تغريدة لصلاح تعود إلى سبتمبر 2017، وقد حملت صورة لتعابير وجه حسام حسن.

أنا مش مضايق أهو... pic.twitter.com/WJqKgYdtAP — Mohamed Salah (@MoSalah) September 15, 2017

وكان صلاح أرفق تغريدته بعبارة: "أنا مش متضايق أهو...". وأعاد عدد من المتابعين نشر التغريدة، ومنهم من علق بطريقة مازحة.

وقال أحد المتابعين: "امسح بسرعة يا نجم هيقعدك (حسام حسن) على الدكة (مع المنتخب)"، بينما اكتفى البعض الآخر بالضحك، في حين علق آخر بمقطع فيديو سابق لحسام حسن وهو يقوم بملاحقة أحد المصورين ليضربه قائلا: "حسام حسن أول ما يشوف التغريدة"، في إشارة إلى أنه قد يلاحق صلاح مثلما فعل مع المصور.

امسح بسرعه يا نجم هيقعدك دكه — L O L 🇪🇸🇿🇦 (@EL_AY20) February 6, 2024

حسام حسن لما يشوف التويته pic.twitter.com/Y1kOg7gZt6 — L O L 🇪🇸🇿🇦 (@EL_AY20) February 6, 2024

وكتب متابع آخر ساخرا من صلاح "مش هتفارق الدكة".

مش هتفارق دكه الاحتياط — Aya 🦉 (@aya__R7) February 6, 2024

وكان حسام حسن انتقد صلاح بشدة بعد مغادرته معسكر "الفراعنة" وسفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج بعد الإصابة التي لحقت به في كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وقال حسام حسن حينها في تصريحات تلفزيونية: "لو كنت على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، وطلب صلاح السفر للعلاج في إنجلترا فسأوافق، لكن لن أعيده مرة أخرى للمنتخب".

المصدر: RT + وكالات