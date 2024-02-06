عموتة يكشف سر فوز الأردن على كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا

أكد المدير الفني المغربي لمنتخب الأردن الحسين عموتة، أن الفوز الذي حققه منتخب "النشامى" على كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي لكأس آسيا جاء بعد دراسة وتخطيط.

وأوضح عموتة في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، السر الأهم في تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين، حيث قال: "سر الفوز هو عدم المبالغة في احترام الخصم رغم قوته، احترمنا منافسنا بعض الشيء لكننا منذ البداية انتهجنا أسلوبا هجوميا فاعلا منح لاعبينا الثقة المطلوبة".

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وشدد عموتة على أن التحضير الذهني كان مثاليا، وساهم في تعزيز ثقة اللاعبين بقدراتهم.

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وبين عموتة أنه في محاضرة قبل مواجهة كوريا الجنوبية أكد للاعبين على ضرورة الاستمتاع بلعب كرة القدم وتنفيذ الواجبات الدفاعية والهجومية.

وأكمل: "لعبنا برتم (بإيقاع) المباراة وتحكمنا بسيرها، وفي بعض الأحيان انكمشنا دفاعيا، خاصة بعد التقدم بهدفين".

ويلتقي الأردن في المباراة النهائية المقررة السبت المقبل على ملعب "لوسيل" مع الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا الأربعاء بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة، وإيران.

المصدر: وكالات