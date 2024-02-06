جنسية حكم مواجهة قطر وإيران تثير الجدل

أثار تكليف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، للحكم الكويتي أحمد العلي قيادة مواجهة المنتخب القطري بنظيره الإيراني غدا الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس أمم آسيا، اعتراض لاعب إيراني .

وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتكلف الكويتي لقيادة المباراة، وهو من أكثر الحكام الذين قادوا مباريات بطولة القارة الصفراء بنسختها الحالية.

وفي حديثه للصحفيين خلال المؤتمر الذي يسبق المباراة علق سعيد عزت الله لاعب منتخب إيران والمحترف في صفوف نادي فايلة الدنماركي: "حكم مباراة الغد هو حكم كويتي، وربما نسأل: كيف يتم تعيين حكم عربي لإدارة هذه المواجهة؟ لدينا لاعبون مميزون ونثق في قدراتنا وأنفسنا".

ثم أضاف: "أتقدم بالشكر لقطر على استضافتها للبطولة، العام الماضي استضافت كأس العالم وكان شرفا عظيما لكرة القدم في آسيا".

AFP

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بدوره علق أمير قلعي نويي مدرب منتخب إيران على إسناد إدارة المباراة لحكم كويتي: "هذه مسألة فنية لا علاقة لنا بها، أعتقد هذا أمر يجب أن تجيب عنه اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم"، مضيفا: "نحن واجهنا مشاكل بعد مباراة اليابان كان أمامنا 72 ساعة، نعم في هذه البطولة حكم الفيديو المساعد لم يساعدنا في أحيان بطلب العودة للتأكد من بعض اللقطات، ولكن علينا أن نتجاوز جميع الصعوبات".

ومن المقرر أن يواجه منتخب إيران نظيره منتخب قطر غدا الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس أسيا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة وموسكو على استاد الثمامة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قنوات بي إن سبورتس المشفرة والكأس القطرية وssc السعودية، الحاصلين على حقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: "وكالات"