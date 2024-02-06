عقدة إيرانية تحفز قطر في نصف نهائي كأس آسيا

يدخل المنتخب القطري مواجهة قوية مع إيران غدا الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس أمم آسيا التي يستضيفها العنابي.

ويلعب منتخب الأردن مع نظيره الكوري الجنوبي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بالمربع الذهبي للمسابقة القارية، في حين يلتقي المنتخب القطري نظيره الإيراني غدا بالدور ذاته.

وألقى الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء اليوم على مجموعة من الحقائق والأرقام الخاصة بمباراة إيران وقطر، التي ستجري على ملعب (الثمامة).

وكشف موقع الاتحاد عن تفوق منتخب إيران على نظيره القطري في المواجهات السابقة، بعدما انتصر في آخر 6 مواجهات دولية جمعت بين المنتخبين، وسجل خلالها 11 هدفا مقابل دخول هدف وحيد في مرماه، ومن ضمن هذه النتيجة فوزه 1-0 في دور المجموعات بنسخة كأس آسيا 2015 في أستراليا.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن منتخب إيران يخوض منافسات الدور قبل النهائي بكأس آسيا للمرة التاسعة، حيث وصل لهذا الدور أكثر من أي منتخب آخر بالبطولة، متفوقا بفارق مرة وحيدة على أقرب ملاحقيه كوريا الجنوبية، لكنه فشل في تخطي هذا الدور في آخر 6 محاولات في سلسلة بدأت من نسخة عام 1980.

مواجهات نارية في دور نصف النهائي من #كأس_آسيا2023:



🗓️ الثلاثاء - 6 فبراير

🇯🇴🆚🇰🇷

⏰ 6 مساءً

🏟️ استاد أحمد بن علي



🗓️ الأربعاء - 7 فبراير

🇮🇷🆚🇶🇦

⏰ 6 مساءً

🏟️ استاد الثمامة#هَيّا_آسياpic.twitter.com/QbPHEcS9r5 — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) February 5, 2024

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وكشف موقع الاتحاد الآسيوي أن منتخب قطر أصبح تاسع منتخب يصل إلى قبل نهائي كأس آسيا في نسختين متتاليتين، بعدما كان سجل ظهوره الأول على الإطلاق في هذه المرحلة بالنسخة الماضية عام 2019 في الإمارات العربية المتحدة عندما توج باللقب.

وأضاف الاتحاد أن المنتخب القطري لم يفشل في التسجيل خلال مبارياته الـ8 السابقة بالأدوار الإقصائية من كأس آسيا، ولا يمتلك أي منتخبٍ نسبة تسجيل 100% في هذه المباريات أكثر منه بين جميع المنتخبات التي خاضت 6 مبارياتٍ على الأقل في هذه الأدوار بالبطولة.

وألمح الاتحاد الآسيوي أيضا إلى فشل سردار أزمون، نجم منتخب إيران، في هز الشباك خلال آخر 3 مباريات بكأس آسيا، وهي أطول سلسلة له من عدم التسجيل في البطولة، لكنه قام بتمريراتٍ حاسمة في هذه المباريات الثلاث، أكثر بتمريرتين مما قدمه في أول 11 مباراة بالمسابقة.

وذكر الاتحاد أن القطري أكرم عفيف يمتلك معدل صناعة 3.5 فرصة في كل مباراة شارك فيها أساسيا بكأس آسيا (38 فرصة في 11 مباراة)، وهو رقم يفوق أي لاعب آخر شارك في 7 مباريات على الأقل كأساسي منذ تواجد هذه البيانات عام 2007.

وتأهل منتخب قطر، إلى نصف النهائي للنسخة الثانية على التوالي، بعد 2019 التي توج بها في النهاية، بعد فوزه على أوزبكستان بضربات الترجيح (3-2) عقب نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل (1-1).

بينما تأهل منتخب إيران للدور قبل النهائي، للمرة التاسعة في تاريخه والثانية على التوالي بعد بلوغه نصف نهائي النسخة الماضية بالإمارات، قبل الخسارة (0-3) أمام اليابان.



لكن المنتخب الإيراني نجح في الثأر من اليابان بمنافسات النسخة الحالية، وقلب تأخره بهدف للفوز (2-1).



المصدر: "وكالات"