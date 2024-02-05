كأس آسيا.. الأردن لكتابة التاريخ في لقائه المتجدد مع كوريا الجنوبية

يتطلع منتخب الأردن لمواصلة كتابة التاريخ في كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، عندما يلتقي كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء في نصف النهائي على ملعب أحمد بن علي.

وكان الأردن حقق سابقة في البطولة القارية الحالية ببلوغه المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه على طاجيكستان بهدف وحيد، لكنه لا يريد التوقف عند هذه النقطة.

وهذا ما أكده مدربه المغربي حسين عموتة "هدفنا الأول كان العبور إلى الدور ربع النهائي حيث سبق للمنتخب الأردني الوصول إلى هذه المرحلة من قبل، ومع تواصل مشوار الفريق في كل مرحلة، بدأ اللاعبون باكتساب المزيد من الثقة وظهر التناغم أكثر في المجموعة ونطمح للمزيد".

إقرأ المزيد

وتابع المدرب المغربي "سنرى في المباراة المقبلة إن كان بإمكاننا الوصول إلى المباراة النهائية من البطولة، علينا التركيز على كل خطوة نسير فيها، ويجب الاستفادة دائما من الأخطاء وتجهيز اللاعبين كافة بشكل تام للمباريات ولدينا العزيمة والإصرار على المواصلة في الطريق الصحيح".

ويغيب عن "النشامى" في لقاء الغد المدافع سالم العجالين والمهاجم علي علوان بسبب تراكم الإنذارات، بينما يعود للتشكيلة الأساسية لاعب الوسط نزار الرشدان الذي غاب عن مباراة طاجيكستان في ربع النهائي.

ويراهن عموتة على الثلاثي المؤلف من مهاجم الأهلي القطري يزن النعيمات الذي سجل لـ"النشامى" هدفين وساهم في صناعة هدفين، إلى جانب موسى التعمري جناح مونبلييه الفرنسي ومحمود مرضي وكلاهما سجل هدفين في البطولة حتى الآن أيضا.

في المقابل، اقتربت كوريا من وضع حد لصيام عن اللقب دام منذ نسخة عام 1960 عندما توجت مرة ثانية تواليا، بعد فوزها الدراماتيكي على أستراليا 2-1 في الدور ربع النهائي للنسخة الحالية إثر انتزاعها التعادل في الوقت بدل الضائع لتفرض وقتا إضافيا سجلت خلاله هدف الفوز بواسطة قائدها هيونغ مين سون نجم توتنهام الإنجليزي.

وأكد سون تصميمه على إحراز اللقب القاري الذي طال انتظاره بالقول "هناك أربعة منتخبات متبقية هنا في الدوحة، ومن هذه المنتخبات الأربعة سوف يقوم واحد فقط برفع كأس البطولة، وأنا أريد أن أقاتل من أجل هذه الكأس".

وتابع "هدفي في هذه البطولة وهدفنا كفريق هو إحراز اللقب وهذا كل ما كنا نفكر فيه، وأنا سعيد لأننا اقتربنا من أجل تحقيق طموحنا".

وسيفتقد المنتخب الكوري الجنوبي في لقاء الغد لقطب دفاع بايرن ميونخ الألماني، كيم مين جاي لتراكم الانذارات.

وسبق للمنتخب الأردني أن التقى نظيره الكوري الجنوبي في دور المجموعات في النسخة الحالية لكأس آسيا وتقدم عليه 2-1 حتى الوقت بدل الضائع عندما تلقت شباك "النشامى" هدفا عكسيا سجله المدافع الأردني يزن العرب بالخطأ في مرماه.

المصدر: وكالات