عموتة يوجه نصيحة للاعبي منتخب الأردن لتجاوز كوريا الجنوبية وبلوغ نهائي كأس آسيا

حث مدرب منتخب الأردن المغربي حسين عموتة لاعبي فريقه بذل الجهود والكفاح في مواجهة كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم، إذا ما أرادوا بلوغ المباراة النهائية.

وقال عموتة في المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة يوم الاثنين "يتعين علينا أن نتعب كثيرا وأن نكافح كثيرا لتخطي عقبة كوريا الجنوبية".

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وتابع "يتعين على اللاعبين التركيز بشكل كبير لتحقيق نتيجة مشرفة. نحتاج إلى مجهودات المجموعة ككل".

واعتبر المدرب المغربي أن خوض كوريا الجنوبية الوقت الإضافي مرتين في الأدوار الإقصائية أمام السعودية (فازت بركلات الترجيح) ثم أمام أستراليا (فازت خلال التمديد) "لا يعني شيئا، فالمنتخب الكوري يملك إمكانيات هائلة جدا من الناحية الذهنية والفنية والبدنية"، مضيفا "لاعبو كوريا تعودوا على اللعب في فترات زمنية متقاربة في أنديتهم وبالتالي لا أعتقد بأنه سيعاني من هذه الناحية".

وسبق للمنتخب الأردني أن التقى نظيره الكوري الجنوبي في دور المجموعات في النسخة الحالية لكأس آسيا وتقدم عليه 2-1 حتى الوقت بدل الضائع عندما تلقت شباك "النشامى" هدفا عكسيا سجله المدافع الأردني يزن العرب بالخطأ في مرماه.

وهذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها المنتخب الأردني الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا، فيما

تلهث كوريا الجنوبية وراء أول لقب قاري لها منذ 64 عاما علما بأنها بلغت المباراة النهائية للمرة الأخيرة في نسخة أستراليا عام 2015 وخسرت أمام الدولة المضيفة 1-2 بعد التمديد.

المصدر: وكالات