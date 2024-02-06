برشلونة يعتزم طرد 5 نجوم

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الثلاثاء عن خطة أعدتها إدارة برشلونة للاستغناء عن 5 لاعبين بنهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "سبورت": "سيرحل لاعبان ينتهي عقديهما في 30 يونيو هما سيرجي روبرتو، وماركوس ألونسو".

وأشار التقرير إلى أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة طلب تجديد التعاقد مع سيرجي روبرتو، لكن بعد إعلانه الرحيل لن تنفذ الإدارة هذا الأمر.

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وتابعت: "من غير المرجح أن يبقى أوريول روميو في الفريق، حيث لم يظهر بنفس الأداء الذي كان عليه بقميص جيرونا الموسم الماضي، بجانب أنه أصبح مجرد لاعب بديل".

وأفاد التقرير بأن كريستنسين جذب أنظار عدة أندية هو و(رافينيا)، وبالتالي يفكر برشلونة جديا في بيعهما وتحقيق استفادة مالية منهما في ظل أزمة النادي.

وينتظر ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، عملا شاقا خلال الفترة الحالية، من أجل التعاقد مع مدرب لتعويض رحيل تشافي، وتدعيم الفريق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الكارثية للنادي الكتالوني.

المصدر: "وسائل إعلام"