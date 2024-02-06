لقطة غير أخلاقية في مباراة.. أوكامبوس يعلق على تعرضه للتحرش: أنتظر الانتقام

أبدى لوكاس أوكامبوس، لاعب إشبيلية غضبه من واقعة التحرش، التي حدثت له في مباراة فريقه أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، من أحد جماهير الفريق المنافس.

وطالب اللاعب رابطة "لا ليغا" باتخاذ حركة المشجع على محمل الجد، مؤكدا: "إذا حدث ذلك في كرة القدم النسائية نعلم جميعا ما يمكن أن يحدث".

وشهدت المباراة لقطة غير أخلاقية من أحد جماهير رايو فاييكانو، تجاه اللاعب الأرجنتيني، أثناء تنفيذ رمية تماس، قام المشجع بلمس مؤخرة أوكامبوس، مما تسبب في غضب اللاعب.

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وقال أوكامبوس، في تصريحات لمنصة "DAZN": "آمل أن تأخذ رابطة لا ليغا هذا الأمر على محمل الجد مثلما تفعل مع العنصرية. دائما ما يكون هناك أحمق".



وتابع: "أتمنى ألا يمر هذا الأمر مرور الكرام لأنه إذا حدث ذلك في كرة القدم النسائية نعلم جميعا ما يمكن أن يحدث. لقد تماسكت نفسي لأن لدي ابنتين، ولكن نأمل أن تنتقم لنا لا ليغا، وألا يلطخ هذا الأحمق جماهير رايو فاييكانو".



وفاز أمس الإثنين إشبيلية بنتيجة (2-1)، بهدفي النجم المغربي يوسف النصيري، على فاييكانو في ملعب (فاييكاس) في الجولة الـ23 من بطولة الدوري "الليغا".



واختتم اللاعب الأرجنتيني تصريحاته قائلا: "لقد كانت مباراة صعبة ومعقدة للغاية في ملعب دائما ما يكون صعبا. أنا سعيد بالفوز وحصد النقاط الثلاث التي كنا في حاجة إليها".

المصدر: "وكالات"