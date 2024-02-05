شاهد.. العارضة تحرم المغربي حارث من هدف لا يصدق

كاد المغربي أمين حارث نجم مارسيليا أن ينجح بتسجيل هدف تاريخي في مواجهة مضيفه ليون، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وخسر رفاق أمين حارث أمام ليون بهدف وحيد جاء عن طريق ألكسندر لاكازيت، ليتقدم ليون إلى المركز الـ15 برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وفور إطلاق الحكم بينوا باستيان صافرة بداية المباراة على ملعب جروباما ستاديوم، وجه أمين حارث تسديدة مباغتة للجميع من دائرة خط الوسط (اللمسة الأولى)، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة وأنقذت الحارس أنتوني لوبيز من هدف تاريخي بعد 5 ثوان فقط.

Amine Harit, maçın başlama düdüğü ile beraber kaleyi yokluyor. 🤩 pic.twitter.com/LftiapVEqU — Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) February 5, 2024

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وفاجأت التسديدة المباغتة التي كانت اللمسة الأولى في المباراة معلق شبكة "سكاي" جيانلويجي بانيولو، الذي قال: "كان أنتوني لوبيز مرتاحا وخارج الصندوق.. بداية مثيرة للعبة".

وشارك حارث في 25 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات مع مارسيليا، وتمكن من تسجيل هدفين وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

المصدر: "وسائل إعلام"