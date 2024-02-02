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رد فعل الأمير الحسين بن عبد الله على هدف الأردن بوجود زوجته في المدرجات.. فيديو

الرياضة

رد فعل الأمير الحسين بن عبد الله على هدف الأردن بوجود زوجته في المدرجات.. فيديو
@AlkassTVSports
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حرص ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، مع زوجته رجوة خالد السيف، على مؤازرة منتخب "النشامى" في مباراته أمام طاجكستان (1-0) يوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لكأس آسيا.

واحتفل ولي العهد الأردني بشكل مثير، بهدف منتخب بلاده، الذي جاء بـ"نيران صديقة" سجله اللاعب الطاجيكي فاهادات حانونوف خطأ في مرماه عند الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد أحمد بن علي بالدوحة.

كما حرص الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على التواجد في المستطيل الأخضر وتهنئة ومصافحة اللاعبين، بعد صافرة النهاية بفوز منتخب "النشامى".

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وتأهل منتخب الأردن لأول مرة في تاريخه إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا، وسيلتقي فيه نظيره الكوري الجنوبي، الذي تغلب بدوره على نظيره الأسترالي (2-1) بعد تمديد المباراة بينهما مساء اليوم الجمعة أيضا، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

المصدر: RT

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