رقصة مع البطل.. الحسناء الروسية شارابوفا تهنئ النجم الإيطالي سينر (فيديو)

هنأت نجمة التنس السابقة الروسية، ماريا شارابوفا، اليوم الاثنين، النجم الإيطالي الصاعد، يانيك سينر، بفوزه بباكورة ألقابه ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

وتوج يانيك سينر بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 2024، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، على حساب الروسي دانييل مدفيديف، بعد أن حول تأخره بمجموعتين إلى فوز بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(4-6) و(6-3) و(6-3) و(6-3) يوم أمس الأحد، في مباراة ماراثونية استغرقت ثلاث ساعات و46 دقيقة.

ونشرت ماريا شارابوفا مقطع فيديو لها وهي ترقص مع يانيك سينر، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، معلقة عليه: "كنت أعرف أنك في يوم من الأيام سوف تندم على هذا...".

مبروك يا بطل! الصبر، التركيز والمستوى".

I knew that one day you’ll regret this 🤣🤣 Congrats Champ!! patience, poise & class 🏆👏 pic.twitter.com/GwnQ2B4Esm — Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 28, 2024

وأحرز يانيك سينر (22 عاما) بذلك أول لقب له من سلسلة البطولات الأربع الكبرى، حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

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في المقابل، خسر دانييل مدفيديف (27 عاما) النهائي الخامس حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ماريا شارابوفا (36 عاما) كسبت جوائز مالية تقدر بـ38.7 مليون دولار، خلال مشاركتها في بطولات التنس، بينما حصل ميدفيديف من 1.1 مليون دولار، خلال بطولة أستراليا المفتوحة 2024، ليرفع رصيده إلى 39.2 مليون دولار، ليتجاوز الحسناء شارابوفا بالجوائز المالية.

المصدر: RT