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المراهقة الروسية أندريفا تصعد 12 مركزا في التصنيف العالمي

الرياضة

المراهقة الروسية أندريفا تصعد 12 مركزا في التصنيف العالمي
AFP
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صعدت الروسية ميرا أندريفا البالغة 16 عاما إلى المركز 35 في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

ونجحت لاعبة التنس الروسية بإحراز أفضل نتيجة لها في تصنيف اتحاد التنس النسائي (WTA).

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ووفقا لنتائج بطولة أستراليا المفتوحة، ارتفعت اللاعبة اليافعة 12 مركزا، وتقدمت من المركز 47 إلى المركز 35.

وفي بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 59 مليون دولار، وصلت أندريفا إلى الدور الرابع، حيث خسرت أمام التشيكية باربورا كريتشيكوفا بنتيجة 6-4، 3-6، 2-6.

ودخلت لاعبة روسية أخرى، آنا كالينسكايا، قائمة الأربعين الأوائل في التصنيف العالمي لأول مرة، لتتقدم من المركز 75 إلى المركز 38.

وتتخلف أندريفا عن خمس روسيات بالتصنيف وهن داريا كاساتكينا (المركز 14) وليودميلا سامسونوفا (15) وفيرونيكا كودرميتوفا (16) وإيكاترينا ألكسندروفا (21) وأناستاسيا بوتابوفا (27).

المصدر: RT

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