"ما زلت أحب مصر".. صلاح يرد على منتقديه بعد تركه معسكر منتخب مصر بتغريدة مثيرة

رد النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، برسالة مثيرة على الانتقادات التي تعرض لها بعد مغادرته معسكر "الفراعنة" وعودته لإنجلترا من أجل تلقي العلاج.

وتعرض صلاح لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للشوط الأول لمباراة منتخب بلاده أمام غانا (1-1) التي جمعتهما الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

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وأعلن بعدها الاتحاد المصري أن صلاح سيترك معسكر "الفراعنة" وسيسافر إلى إنجلترا ليتلقى العلاج تحت إشراف الطاقم الطبي لفريقه ليفربول

وتعرض صلاح لانتقادات لاذعة من قبل الجماهير المصرية خلال الأيام الماضية، بسبب مغادرة معسكر المنتخب الوطني والعودة إلى ليفربول.

ورد صلاح يوم الخميس على هذه الانتقادات برسالة على حسابه في منصة "إكس" حيث كتب: ""بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل.. سأقوم بعمل كل شيء ممكن لاستعادة جاهزيتي في أقرب وقت".

بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه….بردو بحبها وبحب ناسها🇪🇬… حاولو اكتر 😛 pic.twitter.com/FsNsBfY99M — Mohamed Salah (@MoSalah) January 25, 2024

وتابع صلاح الذي أرفق صورة له من مباراة مصر وروسيا في كأس العالم 2018 حينما شارك وهو لم يتعاف بشكل كامل من إصابة في الكتف "سأعود للمنتخب وفقا للاتفاق المسبق من قبل.. برضو (ما زلت) بحبها (مصر) وبحب ناسها... حاولوا أكتر".

وأرفق صلاح تغريدته، برمز ساخر لوجه يخرج لسانه من فمه.

يذكر أن المنتخب المصري بلغ الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا حيث يلعب ضد الكونغو الديمقراطية الأحد المقبل.

ومن المتوقع أن يلتحق صلاح بمنتخب مصر مجددا في حال وصول "الفراعنة" للدور نصف النهائي في كاس إفريقيا.

المصدر: RT