رد مفاجئ من مدرب السعودية السابق على عرض الجزائر

حسم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب سيدات فرنسا، موقفه من تدريب المنتخب الجزائري للرجال، بعد أن تلقى عرضا لخلافة المدرب جمال بلماضي.

وأعلن الاتحاد الجزائري أمس الأربعاء، عن إنهاء عقد جمال بلماضي بالتراضي بين الطرفين، بعد الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أن الاتحاد الجزائري قدم عرضا إلى رينارد من أجل تدريب محاربي الصحراء خلال الفترة المقبلة.

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ولكن رينارد رد على هذا العرض خلال تصريحات لصحيفة "البلاد" الجزائرية، حيث أكد على أنه لا يزال يرتبط بعقد مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حتى أولمبياد باريس، التي ستقام العام الجاري.

وقاد هيرفي المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، قبل أن يترك "الأخضر" من أجل تولي تدريب منتخب سيدات فرنسا، في كأس العالم 2023، الذي خرج فيه من دور الـ16.

المصدر: "وسائل إعلام"