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الاتحاد الجزائري يعلن رحيل بلماضي من تدريب منتخب "الخضر"

الرياضة

الاتحاد الجزائري يعلن رحيل بلماضي من تدريب منتخب
Legion-Media
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أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي يوم الأربعاء، رحيل المدرب جمال بلماضي عن المنتخب الأول عقب الخروج المفاجئ من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وجاء في بيان صادي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم".

وأضاف "نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره".

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وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، أكدت في وقت سابق يوم الأربعاء، أن بلماضي أبلغ لاعبي منتخب الجزائر باستقالته من منصبه عقب الخروج من الدور الأول لكأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وودع المنتخب الجزائري نهائيات بطولة كأس إفريقيا بعد الخسارة أمام موريتانيا 0-1، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وفي الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة، احتلت الجزائر المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين خلف أنغولا (7 نقاط)، وبوركينا فاسو (4 نقاط)، وموريتانيا (3 نقاط).

يذكر أن بلماضي الذي تسلم تدريب منتخب الجزائر في أغسطس 2018، كان قد قاد "الخضر" للتتويج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخهم عام 2019 في النسخة التي استضافتها مصر.

ولكن الجزائر خرجت مع بلماضي من دور المجموعات في كأس إفريقيا 2021، كما لم يتمكن "الخضر" من التأهل لنهائيات مونديال "قطر 2022".

المصدر: الاتحاد الجزائري + RT

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