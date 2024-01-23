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موريتانيا تقصي الجزائر وتبلغ ثمن نهائي كأس إفريقيا (فيديو)

الرياضة

موريتانيا تقصي الجزائر وتبلغ ثمن نهائي كأس إفريقيا (فيديو)
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بلغ منتخب موريتانيا ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار بعد أن حقق فوزا غاليا على نظيره الجزائري 1-0 ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

ويدين منتخب موريتانيا بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد ديلاهي بالي الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 37.

ورفع منتخب موريتانيا رصيده إلى ثلاث نقاط ليتأهل للدور ثمن النهائي ضمن أحد أفضل الثوالث في المجموعات الست، بينما تجمد رصيد منتخب الجزائر عند نقطتين في المركز الرابع الأخير ليودع البطولة مبكرا.

وهذه هي المرة الثانية تواليا التي تودع فيها الجزائر نهائيات كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات.

وتصدرت أنغولا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط بعد فوزها على بوركينا فاسو 2-0، بينما حصدت بوركينا فاسو تذكرة العبور من المركز الثاني.

المصدر: RT

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