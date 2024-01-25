متزلجة روسية تفقد الذاكرة جزئيا بعد سقوط مؤلم على الجليد (فيديو)

تعرضت المتزلجة الروسية على الجليد ماريا سيمونوفا والبالغة 14 عاما لحادث، الأربعاء، أثناء أداء عرض ثنائي ضمن منافسات بطولة موسكو للتزلج.

وارتطم رأس سيمونوفا بالجليد الصلب إثر حركة رفع فاشلة، كانت تؤديها رفقة شريكها مارتن بريسلافسكي البالغ 17 عاما، ورغم أن المتزلجة كانت مشوشة إلى حد ما، إلا أنها تمكنت من أداء برنامجها القصير للنهاية دون أن تشعر بعواقب الضربة.

بعدها تم نقل المتزلجة بسيارة إسعاف إلى المشفى قبل ظهور نتائج تقييم الأداء من قبل الحكام.

وبحسب تقارير من قناة Match TV فإن المتزلجة الروسية فقدت ذاكرتها جزئيا بعد تعرضها لضربة قوية في الرأس وستقضي الأيام القليلة القادمة في المستشفى.

من جهة أخرى نفت مدربتها بيتينا بوبوفا هذه الأنباء وعلقت: "ماشا لديها ذاكرة جيدة، ومن المؤسف أن قناة (Match TV) ليست على علم بذلك".

وتابعت: "الفتاة كانت خائفة بعد السقوط، لكنها الآن في مزاج أفضل، وهي تبتسم".

14-летняя фигуристка Мария Симонова упала с поддержки и ударилась головой об лед на турнире в Москве. После падения она докатала программу, но позже была экстренно госпитализирована



СМИ сообщили, что фигуристка потеряла память, но ее тренер опровергла эту информацию pic.twitter.com/o3G9YQScfV — Sports.ru (@sportsru) January 24, 2024

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وبحسب نتائج البرنامج القصير، حصل الزوجان على المركز الخامس، حيث نالا 42.51 نقطة، وما زال اسم الثنائي مدرجا كمشاركين في البرنامج الحر، مع أن التوقعات تشير بوجوب انسحابهما منه.

وتعتبر سيمونوفا واحدة من الشابات الواعدات في التزلج الزوجي، وفازت هذا الموسم بميدالية برونزية في مرحلة الناشئين من سباق الجائزة الكبرى الروسي والذي أقيم في مدينة كراسنويارسك.

المصدر: RT