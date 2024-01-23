متزلج يتهم الحكام بالانحياز بسبب أصوله الروسية

اتهم المتزلج على الجليد فلاديمير سامويلوف الذي يمثل بولندا، عن المواقف التي يرى أنه ظلم بها في المسابقات بسبب أصوله الروسية.

ونقل موقع "سبورت 24" تصريحاته التي قال فيها أن الحكام متحيزون ضد المتزلجين الذين تنافسوا سابقا لصالح روسيا.

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مضيفا: "إذا أخذنا المنظمين ورؤساء الاتحادات وقادة الفرق من دول أخرى والرياضيين، فلن يكون هناك أي تحيز".

وانضم سامويلوف إلى المنتخب البولندي في صيف 2021، وفي بطولة أوروبا 2024 حصل على المركز الثامن.

وحقق المتزلج البالغ من العمر 24 عاما ثلاثة انتصارات في البطولة البولندية.

ولم يشارك الروس في المسابقة الأوروبية بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي للتزلج على روسيا، والتي بدأ تطبيقها في 1 مارس 2022.

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