السومة نجم المنتخب السوري يتراجع عن اعتزاله

أعلن عمر السومة نجم منتخب سوريا الأربعاء تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي.

ووقع المنتخب السوري على تأهل تاريخي للدور ثمن النهائي في كأس آسيا الجارية في قطر، بعد الفوز على الهند 1-0، الثلاثاء، في ختام دور المجموعات.

وأصبح منتخب سوريا ضمن أفضل منتخبات المركز الثالث ليتأهل بـ4 نقاط، عبر المجموعة الثانية، التي تصدرها منتخب أستراليا (7 نقاط) وجاء منتخب أوزبكستان وصيفا (5 نقاط).

وقال عمر السومة في حوار لبرنامج "الكابتن" عبر التليفزيون القطري: "أتراجع عن قرار اعتزالي وأنا تحت تصرف الاتحاد الرياضي العام بسوريا".



وأضاف: "ما حدث هو رد فعل، وأحببت لو شاركت المنتخب الفرحة، ولا أبخل على بلدي بأي نقطة عرق، أنا تحت تصرف المنتخب في حال تمت دعوتي".

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عاجل: عمر السومة يعتذر للإتحاد السوري لكرة القدم ويعلن تراجعه عن قرار إعتزاله الدولي. pic.twitter.com/4Wgymh5Zi3 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) January 24, 2024

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وأردف: "ظُلمت بقرار استبعادي، لكني أحترم رأي المدرب (هيكتور كوبر)، هدف عمر خربين وتحيته لي أنستني كل شيء".



وزاد: "مشكورين إخواني اللاعبين لم يقصروا، وقدموا جهدا رائعا. أعتقد أن المدرب سيغلق اللعب أمام إيران، ولا أخشى على منتخبنا دفاعيا".

واستطرد: "من الناحية النفسية أخذ اللاعبون جرعة دعم، وإن شاء الله سيقدمون أداء جيدا". واختتم السومة: "الضغوطات خفت على منتخبنا بعد التأهل. الآن يدخلون مباراة إيران براحة أكبر. أنصحهم بالاستمتاع باللعب فبذلك قد يخطفون الفوز".

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر استبعد السومة من قائمة منتخب سوريا لكأس آسيا، ورد اللاعب بإعلان اعتزاله اللعب الدولي.

المصدر: "وسائل إعلام"