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أول تعليق لعمر خريبين بعد قيادته منتخب سوريا لبلوغ ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها

الرياضة

أول تعليق لعمر خريبين بعد قيادته منتخب سوريا لبلوغ ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها
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أعرب مهاجم منتخب سوريا عمر خريبين عن سعادته بالهدف الذي سجله في شباك الهند وقاد به "نسور قاسيون" للفوز 1-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس آسيا المقامة بقطر.

وسجل خريبين الهدف الوحيد في الدقيقة 76 محققا الأهم لمنتخب بلاده الذي كان الفوز سبيله الوحيد لبلوغ الدور الثاني للمرة الأولى بعد أن أخفق في المشاركات الست السابقة.

وقال خريبين في تصريحات تلفزيونية عقب لقاء الهند: "شعور لا يوصف على الرغم من أننا صعبنا المهمة على أنفسنا وأهدرنا العديد من الفرص".

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وأردف: "إنها المرة الأولى التي نعبر فيها إلى الدور الثاني لكننا لا نريد التوقف هنا، وسنقاتل لرسم البسمة على وجوه الشعب السوري".

وضمنت سوريا إحدى البطاقات الأربع لأفضل منتخبات في المركز الثالث بعدما رفعت رصيدها إلى 4 نقاط في المجوعة الثانية بفارق نقطة خلف أوزبكستان الثانية التي لحقت بأستراليا المتصدرة والضامنة لتأهلها في الجولة الثانية وذلك بتعادلها معها 1-1.

وتلعب سوريا في الدور المقبل مع متصدر المجموعة الثالثة التي تضم إيران، الإمارات، فلسطين وهونغ كونغ.

المصدر: وكالات

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