كوت ديفوار تقيل مدرب منتخبها قبل ساعات من تحديد مصيره في كأس إفريقيا

أقال الاتحاد الايفواري لكرة القدم يوم الأربعاء مدرب منتخبه جان لوي غاسيه من منصبه خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها البلاد حتى 11 فبراير المقبل، بسبب سوء النتائج.

وقال الاتحاد في بيان "إني أنهي عقد المدرب جان لوي غاسيه ومساعده غيزلان برانتان بسبب سوء النتائج".

إقرأ المزيد

وأوضح أن إيميرس فاييه، أحد مساعدي غاسيه سيشغل منصب مدرب "الفيلة" بشكل مؤقت.

وقد مُنيت كوت ديفوار بخسارة مذلة أمام غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في ثالث وآخر مبارياتها ضمن دور المجموعات لكأس إفريقيا الاثنين الماضي.

ويحتاج منتخب كوت ديفوار أن تخدمه نتائج مباريات منتخبات المجموعتين الخامسة والسادسة التي تقام مساء اليوم الأربعاء، ليكون ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

ويملك حامل اللقب مرتين في 1992 و2015، ثلاث نقاط من فوز افتتاحي على غينيا ببيساو 2-0، ثم خسارة مع نيجيريا 0-1، قبل الهزيمة المذلة أمام غينيا الاستوائية وهي الأقسى بتاريخه على أرضه.

وأخفقت كوت ديفوار في التأهل إلى الدور الثاني لكأس إفريقيا مرة واحدة في آخر تسع مشاركات، وذلك في العام 2017.

المصدر: وكالات