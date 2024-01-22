كأس إفريقيا.. غينيا الاستوائية تبلغ ثمن النهائي بفوز كاسح على كوت ديفوار المضيفة

بلغت غينيا الاستوائية ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بفوزها المدوي على كوت ديفوار المضيفة برباعية نظيفة يوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل للفائز إيميلو نسووي لوبيز "ثنائية" في الدقيقتين 42، 76، بابلو غانيت (73)، وجانيك بويلا (88).

وبعد هذه الخسارة أصبح منتخب كوت ديفوار صاحب أسوأ هزيمة لأي منتخب استضاف بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ.

وهذا الفوز هو الثاني تواليا لغينيا الاستوائية مقابل تعادل واحد فضمنت صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف أمام نيجيريا التي لحقت بها بفضل فوزها على غينيا بيساو 1-0، فيما تجمد رصيد منتخب كوت ديفوار عند ثلاث نقاط في المركز الثالث لكن الأخير يملك بصيص الأمل ليتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

في حين ودع منتخب غينيا بيساو دور المجموعات بدون أي نقطة.

المصدر: RT