أول ضحايا الخروج من كأس أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عن إقالة كريس هوتون المدير الفني لمنتخب غانا اليوم الأربعاء، بعد الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتعادل منتخب غانا في أخر مبارياته ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، أمام نظيره موزمبيق في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بهدفين لكل منهما.

وذكر موقع الاتحاد الغاني لكرة القدم الرسمي في بيانه الذي أصدره في الساعات الأولى من صباح اليوم: "يود الاتحاد الغاني لكرة القدم أن يعلن إعفاء كريس هوتون من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول بأثر فوري".

The Ghana Football Association wishes to announce that Chris Hughton has been relieved of his duties as head coach of the senior National team with immediate effect.https://t.co/MjDiKZZfPV — 🇬🇭 Ghana Football Association (@ghanafaofficial) January 23, 2024

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وأضاف: "كما أتخذ المجلس التنفيذي قرارا بحل الجهاز الفني لمنتخب غانا بالكامل، وسيقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم في الأيام المقبلة الخطة المقترحة المستقبلية".

وودع المنتخب الغاني منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعدما احتلاله المركز الثالث ضمن جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، برصيد نقطتين جمعهم من 3 مباريات في البطولة.

وكان المنتخب الغاني ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتي كانت تضم كلا من مصر والرأس الأخضر اللذان صعدا إلى دور الـ 16 عن المجموعة، وموزمبيق.

المصدر: "وكالات"