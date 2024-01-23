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منتخب مصر يتلقى خبرا صادما بعد ساعات من بلوغه ثمن نهائي كأس إفريقيا

الرياضة

منتخب مصر يتلقى خبرا صادما بعد ساعات من بلوغه ثمن نهائي كأس إفريقيا
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء غياب حارس مرمى منتخبه محمد الشناوي عن باقي مباريات "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، بسبب الإصابة.

وتعرض الشناوي للإصابة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من المباراة التي جمعت منتخب مصر بنظيره منتخب الرأس الأخضر 2-2 أمس الاثنين في ختام مباريات دور المجموعات ليتم استبداله بالحارس محمد أبو جبل.

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وقال الاتحاد المصري في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "أثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر بخلع في الكتف يغيب بسببه عن مباريات المنتخب الوطني المتبقية في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "تم التنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب الوطني مع نظيره في النادي الأهلي (فريق الشناوي) على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب، نتمنى الشفاء العاجل لحارسنا الشناوي".

وتأهل منتخب مصر لثمن نهائي كأس إفريقيا باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية بثلاث نقاط خلف منتخب الرأس الأخضر الذي تصدر المجموعة بسبع نقاط.

ويواجه منتخب مصر في الدور المقبل وصيف المجموعة السادسة التي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم

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