السعودية في مواجهة قرغيزستان.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب السعودي مساء اليوم الأحد، نظيره القرغيزي، وذلك ضمن منافسات ثاني جولات دور المجموعات لنهائيات النسخة الـ18 لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الياباني جومبي إيدا، صفارة بدية مباراة الأخضر السعودي ونظيره القرغيزي، اليوم ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، في الساعة (17.30) بتوقيت غرينتش، الساعة (20.30) بتوقيت السعودية.

وسيبدأ الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، ناصر الدوسري

خط الوسط: محمد كنو، سامي النجعي، سالم الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان.

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ويبحث منتخب السعودية عن فوز الثاني، بعد الأول على عمان (2-1) في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا للضائع للمباراة التي جرت على استاد خليفة الدولي ببلدية الريان، في الجولة الافتتاحية للبطولة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة (F) للبطولة القارية، بفارق الأهداف خلف منتخب تايلاند، الذي تغلب بدوره على قرغيزستان بهدفين من دون رد يوم الثلاثاء الماضي أيضا.

أما القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقرغيزيا اليوم، عبر الرابط التالي: السعودية في رحلة سهلة أمام قرغيزستان.

المصدر: RT