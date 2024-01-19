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إيران رابع المتأهلين مبكرا إلى دور الـ16 لكأس آسيا 2023 (فيديو)

الرياضة

إيران رابع المتأهلين مبكرا إلى دور الـ16 لكأس آسيا 2023 (فيديو)
AFP /HECTOR RETAMAL
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حجز المنتخب الإيراني مقعدا له في دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، عقب فوزه على هونغ كونغ (1-0) مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

ويدين منتخب إيران بالفضل في انتصاره لمهاجمه مهدي قائدي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول للمباراة على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان القطرية.

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وحقق منتخب إيران بذلك انتصاره الثاني على التوالي في النسخة الحالية لمسابقة كأس آسيا 2023، بعد الأول على نظيره الفلسطيني (4-1) يوم الأحد الماضي، على استاد المدينة التعليمية بالريان، وابتعد في صدارة المجموعة الثالثة (C) بفارق نقطتين عن وصيفه منتخب الإمارات، ليتأهل مبكرا إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

وبات منتخب إيران رابع المتأهلين مبكرا إلى دور الـ16 لكأس آسيا 2023، بعد كل من قطر وأستراليا والعراق.

في المقابل، تعرض منتخب هونغ كونغ للهزيمة الثانية على التوالي، ويتذيل الترتيب من دون نقاط.

ويشغل منتخب فلسطين المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT 

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