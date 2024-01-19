أكبر المتوجين عالميا.. الإسباني ساينز يكتب التاريخ في رالي دكار

دخل سائق "أودي" المخضرم الإسباني كارلوس ساينز البالغ 61 عاما التاريخ، بعدما دون اسمه كأكبر الفائزين سنا بلقب رالي دكار للمرة الرابعة في مسيرته.

وأحرز السائق المخضرم لقب رالي دكار مع انتهاء المرحلة الثانية عشرة الأخيرة الجمعة في ينبع في السعودية مستضيفة أشهر راليات الرايد الصحراوية للعام الخامس تواليا.

😍 EMOCIONA con solo verlo…



🤩 Carlos Sainz se abraza con su familia tras proclamarse CAMPEÓN del #Dakar2024.



😀 ¡Qué IMAGEN tan BONITA, MATADOR!pic.twitter.com/oJl3HMetcu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 19, 2024

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وأضاف "الماتادور" بطل العالم للراليات مرتين سابقا لقب النسخة الحالية إلى نسخ 2010 و2018 و2020، وبات أكبر المتوجين في دكار، علما أنه أحكم قبضته على الصدارة منذ نهاية المرحلة السادسة ولم يتخل عنها منذاك، وعرف كيف يدير الفارق مع أقرب مطارديه أبرزهم الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف)، بفضل مساعدة زميليه السويدي ماتياس إكستروم و"مستر دكار" الفرنسي الآخر ستيفان بيترهانسيل.

وتحطمت آمال لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، في الفوز باللقب للمرة الأولى في مسيرته في المرحلة الحادية عشرة بعدما تأخر كثيرا بسبب مشكلة ميكانيكية، فيما خسر زميله الجديد في الفريق القطري ناصر صالح العطية رهان الاحتفاظ باللقب للعام الثالث تواليا ورفع عدد انتصاراته إلى ستة ألقاب في وقت أبكر جراء تعرضه لسلسلة من المشاكل.

كما أطاح حادث انقلاب تعرض له السعودي يزيد الراجحي (تويوتا) في القسم الأول من المرحلة السادسة في الشبيطة بآماله لإحراز لقب الرالي المنظم في بلاده.

ولم تكن حال بيترهانسل أفضل حيث وقع ضحية عطل هيدروليكي منعه من تشغيل الرافعة لتغيير الإطار، مما حرمه من نظام التوجيه المساعد، علما أنه توج باللقب 14 مرة (6 ألقاب في الدراجات النارية و8 في فئة السيارات).

وفي فئة الدراجات النارية، توج الأميركي ريكي برابيك (هوندا) باللقب للمرة الثانية في مسيرته، بعد عام 2020 حين كان أول أميركي يحقق هذا الإنجاز.

المصدر: "وكالات"