آل الشيخ يشبع نهم عشاق الملاكمة بنزال "5 ضد 5"

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن اتفاقية تعاون لنزال تاريخي تحت شعار "خمسة مقابل خمسة".

واتفاقية التعاون هذه كانت بين مدير ومروج الملاكمة الإنجليزي فرانك وارن، مالك شركة كوينزبيري، ومروج بطولات الملاكمة الدولية البريطاني إيدي هيرن، رئيس مجلس إدارة ماتش رووم سبورت.

رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ: نحن نركز على أكبر نزال على الإطلاق الذي سيقام في الـ 17 من فبراير#الشرق#الشرق_للأخبارpic.twitter.com/MEQAqXj8Qx — الشرق للأخبار - السعودية (@AsharqNewsKSA) January 19, 2024

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وقال آل الشيخ إن هذا النوع من التعاون في عالم الملاكمة هو ما ينتظره عشاق هذه الرياضة، حيث سيشارك في ليلة النزال المقبلة أبرز الملاكمين من حول العالم، مؤكدا أن موسم الرياض يتطلع لاستضافة المزيد من الفعاليات المشوقة وإقامة الشراكات التي تعد الجماهير بفعاليات ترفيهية ورياضية غير مسبوقة.

وسيقام هذا التعاون المميز خلال موسم الرياض، والذي بدوره يوفر لعشاق الملاكمة من حول العالم تجربة لا مثيل لها، حيث إنه من المقرر الإعلان عن تاريخ ليلة النزال وقائمة الملاكمين في مؤتمر صحفي خلال أسبوع النزال المرتقب بين أنتوني جوشوا وفرانسيس نغانو في مارس المقبل.

المصدر: صحيفة "الشرق الأوسط"