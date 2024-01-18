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أوزبكستان تكتسح الهند وتصعب مهمة سوريا في كأس آسيا (فيديو)

الرياضة

أوزبكستان تكتسح الهند وتصعب مهمة سوريا في كأس آسيا (فيديو)
AFP /KARIM JAAFAR
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حقق المنتخب الأوزبكي فوزا عريضا على نظيره الهندي (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية أوزبكستان كل من اللاعبين، عباسبيك فايزوليف، وإيغور سيرغييف، وشيرزود ناصرلويف، في الدقائق (4، 18، 45) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان القطرية.

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وحقق منتخب أوزبكستان بذلك انتصاره الأول في البطولة، بعد تعادله مع نظيره السوري من دون أهداف يوم السبت الماضي، في الجولة الافتتاحية للبطولة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، وينفرد بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية (B)، بفارق نقطتين خلف المتصدر منتخب أستراليا.

في المقابل، تعرض منتخب الهند للهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام نظيره الأسترالي بهدفين نظيفين يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى للبطولة القارية، ويقبع في قاع الترتيب من دون نقاط، خلف منتخب سوريا صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT 

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