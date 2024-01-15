كأس إفريقيا.. البطل يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بنجاح (فيديو)

بدأ المنتخب السنغالي حملة الدفاع عن لقب بطل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بفوز مقنع على نظيره الغامبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في كوت ديفوار.

افتتح لاعب خط الوسط السنغالي باب غايي التسجيل مبكرا بعد مرور 4 دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

بينما تكفل السنغالي الآخر لمين كمارا بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (52، 86) من زمن اللقاء.

Goal: Lamine Camara. What a strike!



🇸🇳 Senegal 3-0 Gambia 🇬🇲pic.twitter.com/mbwyq9wT7i — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 15, 2024

وأكمل منتخب غامبيا المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إيبو أدامس في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة، على ملعب "شارليس كونان باني - Charles Konan Banny Stadium" بمدينة ياموسوكرو الإيفوارية "ساحل العاج".

وتصدر منتخب السنغال، حامل اللقب، بذلك ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد ثلاث نقاط، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين منتخبي الكاميرون وغينيا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

يذكر أنه يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث من المجموعات الست.

المصدر: RT