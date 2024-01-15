العراق يفوز على إندونيسيا في كأس آسيا "قطر 2023".. فيديو
بدأ منتخب العراق غمار نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره الإندونيسي (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، بمدينة السد القطرية.
ووقع على ثلاثية منتخب "أسود الرافدين" كل من اللاعبين، مهند علي كاظم، وأسامة رشيد، وأيمن حسين في الدقائق (17، 45، 75) على الترتيب.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) January 15, 2024
العراق الكبير يحسم كل شيء
العراق يضرب اندونيسيا بثلاثية
هدف يبرد القلب من أيمن حسين 💚🇮🇶
العراق 3-1 اندونسيا
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🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— أخبار كرة القدم (@OnSideAr) January 15, 2024
هدف العراق الثاني اسامة 🔥🔥🇮🇶! pic.twitter.com/J4XIyMCKLF
بينما سجل اللاعب مارسيلينو فيردينان هدف إندونيسيا الوحيد عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على استاد أحمد بن علي المونديالي.
وحصد العراق بذلك نقاط المباراة الثلاث، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة (D)، متأخرا بفارق الأهداف خلف نظيره الياباني، الذي افتتح منافسات هذه المجموعة بفوز مثير على نظيره الفيتنامي (4-2) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.
المصدر: RT