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العراق يفوز على إندونيسيا في كأس آسيا "قطر 2023".. فيديو

الرياضة

العراق يفوز على إندونيسيا في كأس آسيا
AP /Hussein Sayed
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بدأ منتخب العراق غمار نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره الإندونيسي (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، بمدينة السد القطرية.

ووقع على ثلاثية منتخب "أسود الرافدين" كل من اللاعبين، مهند علي كاظم، وأسامة رشيد، وأيمن حسين في الدقائق (17، 45، 75) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب مارسيلينو فيردينان هدف إندونيسيا الوحيد عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على استاد أحمد بن علي المونديالي.

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وحصد العراق بذلك نقاط المباراة الثلاث، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة (D)، متأخرا بفارق الأهداف خلف نظيره الياباني، الذي افتتح منافسات هذه المجموعة بفوز مثير على نظيره الفيتنامي (4-2) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.

المصدر: RT 

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