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شاهد.. باكورة أهداف العراق في كأس آسيا "قطر 2023"

الرياضة

شاهد.. باكورة أهداف العراق في كأس آسيا
AFP /KARIM JAAFAR
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أحرز المهاجم العراقي، مهند علي، أول أهداف منتخب بلاده في نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، في شباك نظيره الإندونيسي، اليوم الاثنين، بمدينة السد القطرية.

وسجل مهند علي هدف التقدم لمنتخب بلاده "أسود الرافدين" مبكرا بعد مرور 17 دقيقة من انطلاق صفارة بداية المباراة، على استاد أحمد بن علي المونديالي.

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ويخوض منتخب العراق غمار نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير 2024، ضمن المجموعة الرابعة (D) إلى جانب كل من اليابان وفيتنام، إضافة إلى إندونيسيا.

وقص منتخب اليابان شريط منافسات هذه المجموعة بفوز مثير على نظيره الفيتنامي (4-2) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة. 

المصدر: RT 

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