السفارة الأوكرانية في كندا تنتقد الملاكم بيتيربييف لدعمه قديروف

انتقدت السفارة الأوكرانية في كندا الملاكم الروسي أرتور بيتيربييف لدعمه رئيس الشيشان رمضان قديروف.

ونشرت السفارة الأوكرانية تغريدة عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "X" منتقدة خطاب الملاكم الروسي بعد فوزه في نزاله أمام البريطاني كالوم سميث.

وقالت: "الصدمة عندما نسمع أرتور بيتيربييف يمجد الزعيم الشيشاني قديروف في خطابه بعد نزاله بالملاكمة في مدينة كيبيك".

وتابعت: "لا يخضع رمضان قديروف للعقوبات الكندية والأمريكية والمملكة المتحدة فحسب، بل إنه يدعم "الحرب الروسية ضد أوكرانيا"، ويدعو إلى قتل الأوكرانيين وتدمير المدن الأوكرانية".

وختمت: "دليل آخر على عدم وجود "حياد سياسي" للرياضيين الروس".

AFP

.@UKRinCAN is shocked to hear Artur Beterbiev glorifying Chechen leader Kadyrov in his speech after the boxing fight in Quebec City.

Not only Ramzan Kadyrov is under Canadian, US, UK sanctions, but he actively supports Russian barbaric war against Ukraine, calls for killing… — UKR Embassy in CAN (@UKRinCAN) January 14, 2024

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وهزم بيتيربييف نظيره البريطاني، أمس الأحد، في الجولة السابعة بالضربة القاضية الفنية.

ودافع بيتيربييف، الذي يتنافس تحت العلم الكندي، عن ثلاثة ألقاب في الوزن الخفيف الثقيل: لقب مجلس الملاكمة العالمي (WBC)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).

في المجمل حقق الملاكم الروسي البالغ 38 عاما 20 انتصارا بدون تلقي أي هزيمة.

المصدر: "لينتا.رو"