مقاتل روسي يسقط خصمه بضربة قاضية رهيبة (فيديو)

ألحق الروسي ماغوميد أنكالايف هزيمة ساحقة متحديه البرازيلي جوني ووكر في النزال الذي جمعهما يوم أمس الأحد، ضمن بطولة UFC Fight Night 234" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأسقط أنكالايف متحديه البرازيلي بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال، الذي جرى في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

The score has been settled 😤



Magomed Ankalaev puts an end to this one with a second round KO! #UFCVegas84pic.twitter.com/Z2fnsp3N4i — UFC (@ufc) January 14, 2024

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يذكر أن هذه المواجهة هي الثانية بين المقاتلين، الأولى كانت يوم 21 أكتوبر 2023، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 294"، ولكنها انتهت من دون نتيجة بسبب توجيه المقاتل الروسي ضربة بالركبة إلى رأس ووكر بشكل غير قانوني، ليقرر الحكم إلغاء النزال بالتشاور مع الطبيب، رغم استعداد المقاتل البرازيلي لمواصلة المواجهة.

وحقق ماغوميد أنكالايف، البالغ من العمر 31 عاما، بذلك فوزه التاسع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة أيضا، إضافة إلى نزال من دون نتيجة ضد وولكر نفسه.

في المقابل، مني جوني ووكر، البالغ من العمر 31 عاما أيضا، بالهزيمة الثامنة خلال مسيرته، مقابل 21 انتصارا، ونزال من دون نتيجة.

المصدر: RT