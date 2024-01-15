مقاتل روسي يسقط خصمه بضربة قاضية رهيبة (فيديو)
ألحق الروسي ماغوميد أنكالايف هزيمة ساحقة متحديه البرازيلي جوني ووكر في النزال الذي جمعهما يوم أمس الأحد، ضمن بطولة UFC Fight Night 234" للفنون القتالية المختلطة "MMA".
وأسقط أنكالايف متحديه البرازيلي بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال، الذي جرى في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.
Magomed Ankalaev settles the score against Johnny Walker at UFC fight Night in Apex Las Vegas Nevada @AnkalaevM@JohnnyWalker@ufc@UFCRussia #2024 #January13thpic.twitter.com/CjZ22rGvnF— @AlexKalonov (@AlexKalonov) January 15, 2024
Magomed Ankalaev totally wrecked Johnny Walker's nose!#UFCVegas84#UFCFightNight#UFCpic.twitter.com/jez4xt5Rqo— RapTalk IN (@RapTalk_IN) January 14, 2024
The score has been settled 😤— UFC (@ufc) January 14, 2024
Magomed Ankalaev puts an end to this one with a second round KO! #UFCVegas84pic.twitter.com/Z2fnsp3N4i
يذكر أن هذه المواجهة هي الثانية بين المقاتلين، الأولى كانت يوم 21 أكتوبر 2023، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 294"، ولكنها انتهت من دون نتيجة بسبب توجيه المقاتل الروسي ضربة بالركبة إلى رأس ووكر بشكل غير قانوني، ليقرر الحكم إلغاء النزال بالتشاور مع الطبيب، رغم استعداد المقاتل البرازيلي لمواصلة المواجهة.
وحقق ماغوميد أنكالايف، البالغ من العمر 31 عاما، بذلك فوزه التاسع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة أيضا، إضافة إلى نزال من دون نتيجة ضد وولكر نفسه.
في المقابل، مني جوني ووكر، البالغ من العمر 31 عاما أيضا، بالهزيمة الثامنة خلال مسيرته، مقابل 21 انتصارا، ونزال من دون نتيجة.
المصدر: RT