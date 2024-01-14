كأس إفريقيا.. الرأس الأخضر يباغت غانا ويشعل المنافسة في مجموعة مصر

فجر منتخب الرأس الأخضر مفاجأة مدوية بفوزه على نظيره الغاني بهدفين مقابل هدف يوم الأحد في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.

وتقدم منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 17 عن طريق غاميرو مونتيرو، وأدرك المنتخب الغاني التعادل في الدقيقة 56 بهدف سجله ألكسندر دجيكو.

تقدم الرأس الأخضر على غانا 👀pic.twitter.com/sRN9XO0HaE — Ahly Insider (@AhlyInsider) January 14, 2024

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف الرأس الأخضر هدف الفوز عن طريق غاري رودريغيز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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وكانت منافسات المجموعة بدأت بتعادل مثير بين منتخبي مصر وموزمبيق بنتيجة 2-2 في وقت سابق يوم الأحد.

وتصدر بالتالي منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط أمام مصر وموزمبيق (نقطة لكل منهما) وغانا (من دون رصيد).

وستكون المنافسة على أشدها في الجولة المقبلة، حيث تلعب مصر مع غانا في 18 يناير الجاري، وموزمبيق مع الرأس الأخضر في 19 منه.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بشكل مباشر للدور الـ16، فيما يتم اختيار أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث من المجموعات الست لتتأهل أيضا للدور التالي.

المصدر: RT