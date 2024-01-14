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في وقت قاتل.. صلاح ينقذ مصر من سقوط مدو أمام موزمبيق (فيديو)

الرياضة

في وقت قاتل.. صلاح ينقذ مصر من سقوط مدو أمام موزمبيق (فيديو)
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جنّبت ركلة جزاء ترجمها النجم محمد صلاح في الوقت القاتل منتخب مصر خسارة صادمة أمام موزمبيق ومنحته تعادلا مخيبا 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة الثانية في كأس إفريقيا في كوت ديفوار.

وسجل مصطفى محمد ومحمد صلاح هدفي مصر في الدقيقتين 2 و"7+90" من ركلة جزاء، وفيما أحرز ويتنس كويمبو (55) وكليسيو باوكي (58) هدفي موزمبيق، في مباراة شهدت ندية كبيرة بين المنتخبين رغم الفارق الفني والتاريخي الشاسع بينهما.

وتقاسمت مصر وموزمبيق صدارة المجموعة الثانية بنقطة لكل منهما، قبل لقاء غانا والرأس الأخضر في وقت لاحق اليوم الأحد.

وفي الجولة الثانية، تلعب مصر مع غانا في 18 يناير الجاري، وموزمبيق مع الرأس الأخضر في 19 منه.

المصدر: وكالات

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